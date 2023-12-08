Ле Пен предстанет перед судом

Глава парламентской фракции ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и еще 26 человек предстанут перед судом за присвоение государственных средств в рамках дела о нецелевом использовании средств Европейского союза (ЕС).
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