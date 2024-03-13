Путин рассказал, как минимизировать потери России в спецоперации

Известия/Александр Полегенько России для минимизации потерь при продвижении на линии фронта в зоне спецоперации по защите Донбасса требуется увеличивать количество и мощь средств поражения, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым для "России 1" и РИА Новости.