Путин рассказал, как минимизировать потери России в спецоперации

Известия/Александр Полегенько России для минимизации потерь при продвижении на линии фронта в зоне спецоперации по защите Донбасса требуется увеличивать количество и мощь средств поражения, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым для "России 1" и РИА Новости.
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