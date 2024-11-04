Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с Днём народного единства

Свое поздравление они записали на орбите Земли Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили граждан России с Днём народного единства с борта Международной космической станции.
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