Министр финансов Саудовской Аравии избран председателем Международного валютно-финансового комитета

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан избран председателем Международного валютно-финансового комитета (МВФК), консультативного органа по вопросам политики при совете управляющих Международного валютного фонда.
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