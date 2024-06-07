Минвостокразвития: в Якутии строительство моста через Лену начнется в 2025 году

В 2025 году начнется строительство моста через реку Лена в Якутии. Об этомсообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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