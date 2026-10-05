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Аргументы и Факты

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Официальный курс доллара на Украине впервые превысил 45 гривен

Официальный курс доллара на Украине впервые превысил 45 гривен

Официальный курс доллара впервые достиг отметки более 45 гривен, следует из данных Нацбанка Украины (НБУ).

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