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Царьград

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АКОРТ уверяет: дефицита молока в РФ из-за ограничения на ввоз нет

АКОРТ уверяет: дефицита молока в РФ из-за ограничения на ввоз нет

С 27 июля 2026 года Россельхознадзор вводит ограничения на импорт молочной продукции из Армении. Председатель АКОРТ Станислав Богданов уверяет, что дефицита в российских магазинах не будет благодаря обширной доле российской и импортной продукции.

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