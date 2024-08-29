Власти отселили жителей четырех сел в Белгородской области

В связи с напряженной оперативной обстановкой власти Белгородской области приняли решение об отселении жителей из сёл Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа.
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