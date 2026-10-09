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Царьград

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Нобелевский комитет вручил премию мира Нави Пиллэй в 2026 году

Нобелевский комитет вручил премию мира Нави Пиллэй в 2026 году

Норвежский нобелевский комитет в Осло 9 октября 2026 года присудил Нобелевскую премию мира Наванетхем «Нави» Пиллэй за ее вклад в продвижение мира и международного права.

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