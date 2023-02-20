Барнаулец станцевал на морозе в одной майке возле продуктового Весёлого мужчину засняли на видео во Власихе В барнаульском селе Власиха заметили мужчину в кепке, майке и спортивных штанах, который танцевал возле одного из продуктовых магазинов.