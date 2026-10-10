Осенние раскраски для детей

Ловим настроение этого сезона вместе с Бертой. 123RF/legion-media.ruКрасивые раскраски — это веселое и интересное занятие, которое наверняка развлечет заскучавших дома детей, особенно если на улице слишком холодно и сыро для прогулок.
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