Каждый столичный девятиклассник получил бюджетное место в колледже по выбранной специальности

В Москве завершился основной этап приемной кампании в городские колледжи. Все столичные выпускники девятых классов, которые выбрали среднее профессиональное образование, уже зачислены на бюджетные места по выбранным специальностям.
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