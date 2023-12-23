7 правил выбора красной икры к новогоднему столу

Красная икра давно уже стала одним из традиционных продуктов, украшающих новогодний стол. Согласитесь, что будет обидно открыть банку и увидеть, что икра низкого качества и не подходит для праздничных бутербродов.
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