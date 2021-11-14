Британский министр Трасс заявила о «причастности» России к миграционному кризису

Никос Георгиадис

Если Россия якобы "сама и создала этот кризис с беженцами, чтобы отвлечь внимание от кризиса с правами человека",то тогда какого хрена она должна помогать вам этот кризис с беженцами преодолеть? Чтобы вы её потом обвиняли в том, что это Россия всё провернула? Так вы и так её обвиняете во всех грехах. Всё исправляйте сами ,только сами! Никто в России вам ничего не должен и не обязан делать и помогать.