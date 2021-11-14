ПОЛИТРОССИЯ

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Британский министр Трасс заявила о «причастности» России к миграционному кризису

Британский министр Трасс заявила о «причастности» России к миграционному кризису

Ситуация с беженцами на польско-белорусской границе вызвана «тщательно спланированными» действиями России, заявила глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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Комментарии
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Никос Георгиадис
Если Россия якобы "сама и создала этот кризис с беженцами, чтобы отвлечь внимание от кризиса с правами человека",то тогда какого хрена она должна помогать вам этот кризис с беженцами преодолеть? Чтобы вы её потом обвиняли в том, что это Россия всё провернула? Так вы и так её обвиняете во всех грехах. Всё исправляйте сами ,только сами! Никто в  России вам ничего не должен и не обязан делать и помогать.
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16 час.
Ваша Светлость
Так фрицы вроде как готовятся принять к себе афганских бегунков с белорусско-польской границы? Эта Лиз Трасс часом не эССтонка, уж очень сильно тормозит...
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15 час.

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