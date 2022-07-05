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Источник: сдавшийся на «Азовстали» в плен подданный Швеции отверг обвинение в участии в боевых действиях на стороне Украины

Источник: сдавшийся на «Азовстали» в плен подданный Швеции отверг обвинение в участии в боевых действиях на стороне Украины

Сдавшийся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в плен подданный Швеции отверг обвинение в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника.

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