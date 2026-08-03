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«Сложно не отвлекаться»: почему Анна Пересильд отказалась учиться актёрскому мастерству у своей матери

«Сложно не отвлекаться»: почему Анна Пересильд отказалась учиться актёрскому мастерству у своей матери

Решение Анны Пересильд осваивать профессию отдельно от знаменитой матери вызвало споры в Сети. Вместо того чтобы перенимать опыт у Юлии Пересильд, девушка предпочла учиться у сторонних педагогов.

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