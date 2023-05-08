RT Russia

11 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИгорьОвчаренко
    Неужели нет средств для уничтожения входных станций для переобувания вагонов на Украине. Стыдно за наших.Глава Еврокомисси...
  • Pussy Licker
    Вопрос когда, как??? Поставки оружия на Украину текут рекой и никто не останавливает это, от этого оружия НАТО гибнут...Медведев заявил, ...
  • Зоя
    он в этом профи...Песков заявил, чт...

Командир штурмовой группы Компас: ВСУ вряд ли начнут контрнаступление на Марьинском направлении

Командир штурмовой группы Компас: ВСУ вряд ли начнут контрнаступление на Марьинском направлении

Командир штурмовой группы с позывным Компас рассказал военкору RT Владу Андрице, что Вооружённые силы Украины вряд ли начнут контрнаступление на Марьинском направлении, но даже в случае если это произойдёт, то российские военные готовы их встретить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх