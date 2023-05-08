Командир штурмовой группы Компас: ВСУ вряд ли начнут контрнаступление на Марьинском направлении

Командир штурмовой группы с позывным Компас рассказал военкору RT Владу Андрице, что Вооружённые силы Украины вряд ли начнут контрнаступление на Марьинском направлении, но даже в случае если это произойдёт, то российские военные готовы их встретить.
Командир штурмовой группы с позывным Компас рассказал военкору RT Владу Андрице, что Вооружённые силы Украины вряд ли начнут контрнаступление на Марьинском направлении, но даже в случае если это произойдёт, то российские военные готовы их встретить.
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