Лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо заявил, что его стране больше не стоит финансировать Украину после того, как ее президент Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза еще €70 млрд в 2027 году.
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