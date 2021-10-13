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В субботу в Уссурийске парадом на центральной площади и салютом отметят юбилей 5-й армии

В субботу в Уссурийске парадом на центральной площади и салютом отметят юбилей 5-й армии

В Уссурийске 16 октября отметят 80-летний юбилей 5-й армии. В честь праздника на центральной площади города организуют парад и театрализованное представление, а вечером запустят фейерверк, сообщает ИА UssurMedia.

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