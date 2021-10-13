В субботу в Уссурийске парадом на центральной площади и салютом отметят юбилей 5-й армии

В Уссурийске 16 октября отметят 80-летний юбилей 5-й армии. В честь праздника на центральной площади города организуют парад и театрализованное представление, а вечером запустят фейерверк, сообщает ИА UssurMedia.
Популярные статьи
- Специализированный класс от белорусского тракторного завода открыли в уссурийской ПГСХА
- В Ивановской области высадили кедровую рощу в честь Маршала Советского Союза Александра Василевского
- В филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» работает выставка, посвященная истории тельняшки
Свежие комментарии