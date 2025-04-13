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Царьград

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Крушение легкомоторного самолёта в Нью-Йорке: среди шести на борту есть жертвы

Крушение легкомоторного самолёта в Нью-Йорке: среди шести на борту есть жертвы

В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолет Mitsubishi MU-2B с шестью людьми на борту. По данным Федерального управления гражданской авиации США, как минимум один человек погиб.

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