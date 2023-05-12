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Евгений Пригожин пригласил министра обороны Сергея Шойгу в Бахмут для личной оценки сложившейся ситуации

Евгений Пригожин пригласил министра обороны Сергея Шойгу в Бахмут для личной оценки сложившейся ситуации

Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил министра обороны Сергея Шойгу посетить Бахмут, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой в городе и на флангах.

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