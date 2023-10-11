В Южной Корее стали опасаться нападения со стороны КНДР

Палестино-израильский конфликт вызвал опасения со стороны руководства Южной Кореи: глава Минобороны страны Шин Вон Сик заявил, что северный сосед может использовать тактику ХАМАС и напасть, пока весь мир настороженно следит за событиями на Ближнем Востоке.
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