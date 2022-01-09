В Израиле могут разрешить медикам с выявленным с COVID продолжать работу

Министерство здравоохранения обдумывает возможность разрешить врачам и медсестрам продолжать работу, даже если у них будет подтверждено заражение коронавирусом до тех пор, пока они остаются бессимптомными, 9 января сообщает газета Yediot Ahronot.
Министерство здравоохранения обдумывает возможность разрешить врачам и медсестрам продолжать работу, даже если у них будет подтверждено заражение коронавирусом до тех пор, пока они остаются бессимптомными, 9 января сообщает газета Yediot Ahronot.
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