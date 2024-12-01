Секретное оружие. Военэксперт Леонков призвал забыть про красные линии

Игры в красные линии закончились, Россия показала готовность действовать жёстко. Военный аналитик Алексей Леонков, говоря о том, куда движется СВО и что изменил "Орешник", призвал забыть о переходе всяческих границ, раз уж у нас появилось новое секретное оружие…Новая "гроза Европы" Россия давно предупреждала, что на любой удар вглубь своей территории, вдали от фронта, будут самые жёсткие последствия, напомнил редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.