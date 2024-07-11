Бросившая мужа Нюша заговорила про отношения с Кридом — шанс есть

Певица рассказала, что ее связывает с бывшим возлюбленным. Нюша и Егор Крид СоцсетиСтоило Нюше объявить о разводе с Игорем Сивовым и переехать из Дубая в Москву, как поклонники тут же начали сватать ее за бывшего возлюбленного Егора Крида, решив, что певец все еще неровно дышит к коллеге.