Пронедра

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Квартира по долям: как в России считают срок владения

Квартира по долям: как в России считают срок владения

Квартира по долям: как в России считают срок владения Владислав ВислФедеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала письмо, в котором представлены обобщенные практики по исчислению срока владения недвижимостью в случае, когда ее приобретали долями.

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