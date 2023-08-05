Квартира по долям: как в России считают срок владения Владислав ВислФедеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала письмо, в котором представлены обобщенные практики по исчислению срока владения недвижимостью в случае, когда ее приобретали долями.
Квартира по долям: как в России считают срок владения Владислав ВислФедеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала письмо, в котором представлены обобщенные практики по исчислению срока владения недвижимостью в случае, когда ее приобретали долями.
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