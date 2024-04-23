Вдохновение: домашние образы Одри Хепберн

Легендарная икона стиля середины ХХ века, Одри Хепберн, была по-настоящему чарующей личностью! Пережившая в юности войну и голод, эта красавица смогла сделать себе имя на Бродвее и в Голливуде, и остаться при этом хорошим человеком, которому есть дело до остальных.
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