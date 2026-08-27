Специалист Рязанцев: дарить деньги учителю не следует, это создаёт риски

Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации — основной нормативный акт, регулирующий возможность дарения педагогам, — устанавливает прямой запрет для работников образовательных организаций принимать подарки стоимостью свыше 3 тыс.
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