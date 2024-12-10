Мэрия продаст усадьбу в самом центре Екатеринбурга: старинный дом смогут снести

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря, ФедералПресс. Мэрия Екатеринбурга выставит на продажу дом Ивана Рожнова на углу Почтового переулка и улицы Пушкина, в нескольких десятках метров от резиденции губернатора Свердловской области.
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