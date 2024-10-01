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Вечерний Новосибирск

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в Новосибирской области увеличена единовременная выплата для желающих служить по контракту

в Новосибирской области увеличена единовременная выплата для желающих служить по контракту

Как отметил руководитель департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов, жители региона продолжают заключать контракты на воинскую службу, многие идут служить по контракту вслед за своими друзьями, знакомыми.

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