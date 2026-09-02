Yen Suddenly Spikes Sparking Intervention Chatter Having broken hand held above 160/USD, this morning (as the G20 meeting comes to an end), the yen is suddenly spiking higher, prompting desk chatter of another intervention.
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