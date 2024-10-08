Михаил Развожаев: Севастопольскому государственному университету сегодня 10 лет

Севастопольскому государственному университету сегодня 10 лет.Утром встретился с коллективом вуза, вручил награды, почетные грамоты, благодарности и медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию» сотрудникам, ветеранам и даже студентам СевГУ.