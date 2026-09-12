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FiNE NEWS

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Потери украинского бизнеса в 2026 году могут достигнуть $10 млрд, рассматривается повышение НДС

Украинский бизнес в 2026 году может понести убытки в размере $10 млрд из-за продолжающихся боевых действий, сообщил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко, передаёт РБК.

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