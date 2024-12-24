«Я офигела»: Mia Boyka раскрыла подробности поцелуя с еще женатым певцом SHAMAN

Певица Mia Boyka раскрыла подробности поцелуя коллеги SHAMAN на публичном мероприятии. Она заявила, что до этого контакта никогда не общалась с артистом, поэтому его поступок был для нее странным и внезапным.
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