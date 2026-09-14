В Египте сотрудники отеля запретили украинке петь песню на мове после россиян

Жительница Днепропетровска пожаловалась в Сети, что во время отдыха в Египте сотрудники отеля помешали ей исполнить песню на мове, хотя перед ней несколько человек пели песни на русском языке.
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