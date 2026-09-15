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Царьград

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Николай Басков заявил, что поклонники спасают его от боли

Николай Басков заявил, что поклонники спасают его от боли

Николай Басков рассказал, что работа и поклонники помогают преодолеть внутреннюю боль. В своем видеообращении артист подчеркнул значимость сцены для его жизни и влияние недавнего концерта в Твери.

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