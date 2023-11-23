Россия берёт под прицел все 11 американских авианосцев гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно, но это не честно, вы просто сажаете ГЕГЕМОНА в грязную лужу!😎👍👈😜😀
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16 час.

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