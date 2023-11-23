Россия берёт под прицел все 11 американских авианосцев гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

33K прочитали 21 ноября 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу призвал верфи страны строить многоцелевые корабли с высокоточными ракетными комплексами, предназначенными для уничтожения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, включая авианосцы и корабельные ударные группы.
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