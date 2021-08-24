Север Столицы

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Сначала перечислите условия для отправки сообщения. АТО напишешь и начинаются проблемы с отправкой: тут тебе и №тел....Войковский район ...
  • Саша Николаев
    Офигеть и с демонстрацией "печати сатаны"..)) а как же иначе,надоть прививку состряпанную за полгода-осваивать на по...Более 42 тыс моск...
  • Саша Николаев
    Офигеть и с демонстрацией "печати сатаны"..)) а как же иначе,надоть прививку состряпанную за полгода-осваивать на по...Более 42 тыс моск...

Ежемесячная выплата из материнского капитала: кому положена и куда обратиться

ГУ ПФР № 5 по городу Москве и Московской области напоминает, что право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала имеют семьи, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, если: второй ребенок и мама — граждане РФ; второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года; размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ на II квартал прошлого года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх