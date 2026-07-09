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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар жаловался на отсутствие признания в сборной Бразилии. Окружение форварда еще до ЧМ заметило, что он устал от футбола (UOL)

Нападающий Неймар сетовал на недостаток признания за игру в сборной Бразилии в ходе карьеры. 34-летний футболист после вылета с ЧМ-2026 заявил о завершении карьеры в национальной команде.

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