За 2023 год цены на кофе в России выросли на 15%

В 2023 году кофе в России подорожал на 15%. Директор по маркетингу компании «Милфудс» (выкупила финскую Paulig и развивает бренд Poetti) Михаил Глухов рассказал , что причина подорожания – в курсе доллара, однако в следующем году ситуация может измениться из-за устойчивости рубля.
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