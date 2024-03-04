Россия готовится к выборам президента: подробности и возможности голосования и выходных днях Елена ГалицкаяБудут ли россияне отдыхать во время выборов президента с 15 по 17 марта 2024 года и о прочих нюансах предстоящего события в политической жизни страны узнали журналисты сайта ftimes.