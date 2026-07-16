RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

17 подписчиков

Адаптивная оптика MORFEO для ELT выходит на финальную стадию проектирования

Адаптивная оптика MORFEO для ELT выходит на финальную стадию проектирования

Проект MORFEO (Multiconjugate adaptive Optics Relay For ELT Observations) — адаптивный оптический модуль первого поколения для Чрезвычайно Большого Телескопа (ELT) — движется к финальной экспертизе проекта (FDR).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии