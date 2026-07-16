Адаптивная оптика MORFEO для ELT выходит на финальную стадию проектирования

Проект MORFEO (Multiconjugate adaptive Optics Relay For ELT Observations) — адаптивный оптический модуль первого поколения для Чрезвычайно Большого Телескопа (ELT) — движется к финальной экспертизе проекта (FDR).
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