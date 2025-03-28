Мощность Husqvarna Vitpilen 801 2025. Диностенд

Vitpilen 801 - наверное, самый приятный и интересный дорожный мотоцикл Husqvarna. Он отошёл от стиля и эргономики кафе-рейсера, предлагая и высокий комфорт, и отличную производительность благодаря зажигательному мотору LC8c.
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