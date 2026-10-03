В Республике Корея отмечают День основания государства

СЕУЛ, 3 октября. /ТАСС/. День основания государства отмечают в Республике Корея 3 октября. По случаю праздника в Сеуле проходят различные фестивали и массовые митинги, передает корреспондент ТАСС.
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