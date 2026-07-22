FT: жара в Европе уничтожила за месяц зерновые культуры на 2 млрд евро

В июне 2026 года европейские сельхозпроизводители потеряли из-за жары зерновые культуры на общую сумму 2 млрд евро, пишет Financial Times, ссылаясь на данные некоммерческой аналитической организации Energy and Climate Intelligence Unit, занимающейся исследованием вопросов энергетики и изменения климата.
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