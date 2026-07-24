Минлесхоз напомнил о пожарной безопасности в лесах перед выходными.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области призывает жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности в связи с активным посещением лесов в период массового сбора ягод.
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