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Наталья Ионова прокомментировала слухи о беременности 17-летней дочери

Наталья Ионова прокомментировала слухи о беременности 17-летней дочери

Наталья Ионова прокомментировала слухи о беременности её старшей дочери, 17-летней Лидии. Недавно Лидия, которая активно занимается музыкальной карьерой под псевдонимом Ray, рассказала о том, что у неё есть парень.

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