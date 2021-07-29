Спортивной борьбе будут учить школьников на физкультуре в Приморье

В Приморье будет реализована учебная программа "Спортивная борьба — в школы". Край выбран пилотным регионом, в котором школьников будут обучать основам боевых искусств на уроках физкультуры.
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