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Спортивной борьбе будут учить школьников на физкультуре в Приморье

Спортивной борьбе будут учить школьников на физкультуре в Приморье

В Приморье будет реализована учебная программа "Спортивная борьба — в школы". Край выбран пилотным регионом, в котором школьников будут обучать основам боевых искусств на уроках физкультуры.

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