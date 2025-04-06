Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели занятия по боевой подготовке на полигоне в тыловом районе СВО перед выполнением боевых задач

Упор мотострелки делают на тактическую стрельбу и минно-взрывное дело, а также на тренировки координации действий в составе групп и применение разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии