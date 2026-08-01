Невежество как норма: почему дипломаты США не знают карту мира

Во время международной конференции по СПИДу в Бразилии в конце июля Госдепартамент представил карту Африки, на которой Кот-д’Ивуар оказался на юге континента, а Нигерия — в центре Сахары, без выхода к морю.
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